На Украине заявили о закрытии переговорного окна из-за пика наступления России

Киев окажется в условиях поражения, если прямо сейчас задумается начать переговоры с Россией. Такой прогноз дал глава крупнейшего фонда помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью для YouTube-канала «УТ-2».

«Сейчас переговорного окна нет. Сейчас ужасные для нас условия, фактически, поражения. Потому что Россия на пике, она в наступлении, у нее неплохо получается, она видит, как коллапсирует наша система», — признал глава фонда.

По его словам, возобновление переговоров возможно в апреле, если Украине удастся пережить грядущую зиму. Если бы Киев решился на мирное урегулирование перед зимой, когда в стране разрушена энергетика, назревает кризис доверия к государству и для ВСУ складывается сложная ситуация на фронте, он получил бы «суровые требования» от Москвы, подчеркнул Чмут.