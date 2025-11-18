В Раде предупредили о новой уловке ТЦК

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) могут тайком фотографировать украинцев для военно-учетных документов. Об этом предупредил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Вам обязательно предложат сфотографироваться “для проверки по базе”, либо будут пытаться сделать фото исподтишка. Это фото - пойдет на военно-учетные документы, которые ТЦК будет подделывать вместе с выводом ВЛК», — написал Дубинский.

Стало известно, что на Украине мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК

Депутат призвал украинцев не позволять себя фотографировать. Он добавил, что об этой уловке рассказали находящиеся в СИЗО военкомы.

Ранее украинский военнопленный Павел Котляров заявил, что сотрудники ТЦК получают по 20 тысяч гривен (476 долларов) за каждого мобилизованного.