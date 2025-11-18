ОАК передала иностранному заказчику два истребителя Су-57

Два многоцелевых истребителя Су-57 пятого поколения уже поступили в распоряжение иностранного заказчика, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха.

«Первые два самолета зарубежный наш заказчик, зарубежный партнер уже получил», – приводит слова гендиректора ОАК передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Он сообщил, что самолеты уже находятся на боевом дежурстве. Он отметил положительную оценку со стороны иностранного эксплуатанта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57Э впервые продемонстрировал свои летные возможности на авиавыставке в Дубае. Самолет ранее участвовал в авиасалонах в Китае и Индии, но на Ближний Восток этот самолет прилетел впервые. Сообщалось, что во время выставки в Дубае ведутся переговоры о возможных поставках Су-57 зарубежным заказчикам.