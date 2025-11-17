В Польше заявили о подготовке нападения на страну

На Польшу, вероятно, готовится вооруженное нападение. Об этом заявил начальник Генштаба Войска Польского генерал Веслав Кукула, передает Rzecz Pospolita.

Его попросили прокомментировать слова главы Пентагона Питера Хегсета о том, что мир находится в ситуации, похожей на 1939 и 1981 годы. Кукула назвал его высказывание «очень хорошим сравнением», поскольку сегодня все зависит «от позиции Польши, сможет ли она сдержать противника или, наоборот, подтолкнет его к агрессии».

После этого генерала попросили прокомментировать серию кибератак и диверсий, о которых заявляют власти республики.

«Противник начал подготовку к войне. Он создает здесь определенную обстановку, цель которой — подорвать доверие общественности к правительству, к таким основным структурам, как Вооруженные силы и полиция, а также создать условия, благоприятствующие потенциальной агрессии на территории Польши», — сказал Кукула.

Ранее появилась информация о повреждении в Польше железнодорожной линии, ведущей на Украину. В результате произошедшего никто не пострадал. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что пути были повреждены из-за подрыва взрывного устройства.