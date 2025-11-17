Российский Як-130М впервые представили за рубежом

Российский учебно-боевой самолет Як-130М впервые представили за рубежом — на выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае (ОАЭ). Об этом Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Расширение боевых возможностей самолета Як-130М достигается за счет установки бортовой радиолокационной станции, оптико-локационной системы и бортового комплекса обороны в контейнерном исполнении, а также современного комплекса средств связи», — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что Як-130М получил новые управляемые и неуправляемые средства поражения.

Ранее госкорпорация сообщила, что истребитель пятого поколения Су-57Э и учебно-боевой самолет Як-130М покажут на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025.

В октябре ОАК рассказала, что компания «Яковлев» собрала второй опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М.