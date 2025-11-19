НАТО не на шутку встревожено: супероружие Путина готово к использованию

В конце прошлого месяца президент РФ Владимир Путин рассказал про успешные испытаний новой российской ракеты «Буревестник» и, судя по всему, она уже готова к применению. По словам немецких журналистов, западная разведка пришла к выводу, что разработка супероружия Кремля завешена – оно полностью испытано и может быть использовано в выполнении боевых задач. Такие новости вызвали серьезное беспокойство в странах НАТО.

© kremlin.ru

«Полностью работоспособный «Буревестник» станет серьезной проблемой для Европы. Если Россия действительно развернет эту систему, НАТО столкнется с новым, крайне трудно поддающимся контролю риском», – пишут авторы немецкого издания.

В Германии подчеркнули уникальность «Буревестника», заключающуюся в его ядерном реакторе. В то время как стандартные крылатые ракеты зависят от обычного топлива и имеют ограниченный радиус действия, российская ракета обладает двигателем, использующим атомную энергию, теоретически предоставляя неограниченную дальность полета.

«Потрясла весь мир»: Москва жестко ответила на угрозы НАТО

«Буревестник» способен преодолевать десятки тысяч километров без дозаправки, оставаться в воздухе продолжительное время, менять траекторию и наносить удары по целям с любого направления. Он может обходить системы противовоздушной обороны, пролетая над полюсами, где наблюдение затруднено.

По сообщениям, НАТО выражает беспокойство по поводу вероятной готовности к применению новой российской ракеты «Буревестник». Запад также серьезно обеспокоен другими российскими системами вооружения. Особое внимание уделяется ракете «Орешник», чьи технические характеристики остаются в значительной степени неизвестными. Западные эксперты выражают особую обеспокоенность дальностью полета в 5500 километров и возможностью оснащения различными боевыми частями, включая ядерные. Подводные беспилотники «Посейдон» также представляют собой серьезную угрозу.

Утверждается, что они обладают огромным радиусом действия и предназначены для уничтожения военно-морских баз, портов и прибрежных городов в Тихом океане, на восточном побережье США, а также в Великобритании и Франции. Западные аналитики пришли к выводу, что в настоящее время у НАТО отсутствуют торпеды с достаточной скоростью и дальностью для эффективной борьбы с подводными беспилотниками «Посейдон», пишет АБН24.

Напомним, страшнее «Орешника» и «Сармата»: новое оружие Путина превратит «Золотой купол» Трампа в решето.