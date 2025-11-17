Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс выступил с предложением разместить украинских военных в приграничных с Россией странах Евросоюза после окончания конфликта. Об этом он заявил конференции по обороне в Литве.

© Global look

«Будет хорошо, если имеющая боевой опыт украинская армия после того как на Украине установится мир была бы готова присутствовать во всех странах нашего приграничного региона», — заявил еврокомиссар, предложив размещение ВСУ в Европе в качестве дополнительной гарантии нашей безопасности.

Он также поставил «риторический» вопрос о возможности размещения в Литве украинского батальона вблизи постоянной немецкой бригады с последующей его ротацией.

При этом Кубилюс вновь озвучил тезис о якобы имеющихся у России планах напасть на ЕС в ближайшие годы. В то же время в России говорят о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ и выражают обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле подчеркивают, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.