Самолеты НАТО пролетят над Эстонией

Истребители НАТО снова проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии с 17 по 23 ноября, в том числе на малых высотах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эстонское СМИ.

Уточняется, что полеты будут проводиться между 10:00 и 22:00 по местному времени (с 11:00 до 23:00 по московскому времени). Часть маневров пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров над землей.

Во время учений также могут выполняться сверхзвуковые полеты, которые проводятся на установленных высотах по согласованию со службой гражданской авиацией Эстонии.

Напомним, что прошлые тренировочные полеты истребителей НАТО в небе над республикой выполнялись с 10 по 16 ноября. Кроме того маневры проводились с 3 по 9 ноября.