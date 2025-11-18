Российский дрон получил сигнал крестом у Красноармейска

Российский дрон, осуществлявший наблюдение в Гришино (севернее Красноармейска), запечатлел человека, совершающего крестное знамение. После этого беспилотник прекратил свою миссию и покинул зону наблюдения, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

© Газета.ru

Журналист выразил мнение, что, скорее всего, немногие из оставшихся в городе жителей видели подобные кадры, где гражданские свободно перемещаются по улицам и открыто крестятся.

Военный блогер рассказал, как скоро ВС РФ смогут полностью освободить Красноармейск

«Православный крест — как негласный знак того, что перед российским оператором БПЛА находится мирный. (...) Просто для русского человека этот жест многим большее, чем некий сигнал для дроновода. Разница в действиях наших бойцов и боевиков ВСУ как пропасть, она огромна. Российские войска с мирным населением не воюют», — подчеркнул военкор.

До этого на видео сняли «общение» мирного жителя Украины с российским оператором дрона-камикадзе в зоне специальной военной операции.

Ранее на видео попало уничтожение машин ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск.