США вывезли из Японии установки для запуска Tomahawk

С базы морской пехоты США в Ивакуни убрали мобильные пусковые установки Typhon, предназначенные для запуска ракет SM-6 и Tomahawk. Ранее их присутствие вызывало недовольство у местных жителей и общественных организаций, сообщило агентство Kyodo.

«Администрация города была уведомлена о вывозе установок Министерством обороны Японии», – передает агентство.

Комплексы должны были убрать сразу после завершения совместных учений Resolute Dragon между США и Японией, которые проходили 25 сентября. Однако к середине ноября установки все еще оставались на базе, что усилило тревогу активистов. Общественные группы настаивали на ускорении вывоза и опасались, что комплексы могут закрепиться на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что Пентагон дал одобрение на возможность поставки крылатых ракет Tomahawk на Украину. Окончательное решение по отправке вооружений должен принять президент США Дональд Трамп.