«Радиостанция Судного дня» упомянуло Латвию

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», упомянула в эфире Латвию. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Слово «Латвия» прозвучало в эфире радиостанции в понедельник, 17 ноября. Также УВБ-76 передала сообщения «болонский», «пошлый» и «нантотюк».

Ранее в понедельник в эфире радиостанции прозвучали слова «жеребость», «оцинковщик» и «лесолед».

УВБ-76 является военной радиостанцией, созданной в 1970-х. Она в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее также иногда называют «Жужжалкой».