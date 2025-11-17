Украина закажет сотню французских истребителей

Украина закажет у Франции 100 истребителей Rafale и другое оружие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Владимира Зеленского.

Во время своего визита в Париж Зеленский заявил, что Украина закажет у Франции 100 истребителей, а также другое военное оборудование, оружие и системы ПВО. При этом, заказ уже включен в текст декларации о намерениях, который подписал президент Франции Эммануэлем Макроном.

«Украина сможет получить 100 самолетов Rafale, очень мощные французские радары, восемь систем противовоздушной обороны SAMP-T, шесть пусковых установок. <...> Ракеты и управляемые бомбы. Это стратегическая договоренность, которая будет работать 10 лет со следующего года», — заявил он.

Когда французское вооружение поступит на Украину, Зеленский не уточнил.

Ранее Черногория присоединилась к оказанию военной помощи Киеву.