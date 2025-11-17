Польскую армию привлекли к проверке ж/д путей после взрыва

К проверке железнодорожных путей после информации о взрыве была привлечена польская армия. Об этом сообщил глава МВД республики Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

Ранее появилась информация о повреждении в Польше железнодорожной линии, ведущей на Украину. В результате произошедшего никто не пострадал. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что пути были повреждены из-за подрыва взрывного устройства.

«Подчиненные министерству национальной обороны службы тесно сотрудничают в расследовании акта диверсии на железнодорожных путях в районе Гарволина. Мы проводим скоординированные операции со 2-й Люблинской бригадой территориальной обороны, в частности, с 25-м батальоном легкой пехоты из Замостья», — отметил Косиняк-Камыш.

По его словам, военные проинспектируют участок железнодорожных путей длиной около 120 километров до границы с Украиной в Хрубешове.