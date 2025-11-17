«Отсидеться не получится»: СМИ рассказали о масштабных планах России

Россия создает зенитное ополчение из резервистов — группы будут оборонять стратегические объекты от ударов украинских беспилотников. Как сообщает «Царьград», этот шаг поможет снизить ущерб от налетов дронов ВСУ, но для полной защиты потребуется проделать еще много работы.

Набор резервистов ведется уже в 20 регионах. Анализ показал, что в Казани и Нижнекамске ищут добровольцев для защиты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). В Башкирии формируют мобильные огневые группы — кроме НПЗ они будут оборонять местные промышленные площадки.

В приграничных Брянской и Курской областях формируются отдельные подразделения для защиты тыловых объектов. Предположительно, они будут не только сбивать дроны, но и бороться с диверсионными группами украинцев, которые периодически пытаются просочиться через границу.

Размер выплат резервистам не сопоставим с зарплатами бойцов в зоне СВО, однако у них будет другой уровень риска и тягот. В среднем рядовым обещают около 40 тысяч рублей в месяц, офицерам — до 100 тысяч рублей. Также полагаются единовременные выплаты от Минобороны и региона: ведомство платит по 35 тысяч при привлечении на сборы, а местные власти — 150 тысяч за подписание полугодового контракта и 300 тысяч за годовой.

При этом в законе о привлечении резервистов указана обязанность работодателя сохранять рабочее место за ними. Кроме того, упор делается на привлечение мужчин в возрасте — которые не в состоянии вынести тяготы конфликта, но хотят послужить стране.

Телеканал отмечает, что еще в мае 2024 года писал о необходимости создавать зенитное ополчение. Тогда в публикации отмечалось, что России придется копировать опыт Украины, выдвигая на ночные дежурства наблюдателей и создавая мобильные патрули на пикапах с пулеметами.

«Защита страны от массированных налетов потребует участия множества людей и существенных усилий государства. Но по-другому никак — мы все на войне, отсидеться в стороне не получится ни у кого», — писал «Царьград».

Автор отмечает, что для защиты от дронов России придется создать комплексную систему ПВО, которая сможет гибко подстраиваться под меняющиеся возможности противника. Для этого необходимо выделить войска противовоздушной обороны в отдельный вид вооруженных сил и обустроить сплошное радиолокационное над европейской частью страны.

Не исключено, что для защиты объектов потребуется возродить класс винтомоторных истребителей-перехватчиков. Стоимость их летного часа значительно ниже, чем у реактивной авиации, а подготовить пилотов проще — во Вторую мировую войну на обучение уходило от 6 до 9 месяцев. Такие самолеты могут дополнить системы ПВО и стать оптимальным инструментом по соотношению цены и эффективности.