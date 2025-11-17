Генерал назвал число истребителей Rafale, которые может получить Украина

Франция сможет передать Украине не более 20 истребителей Rafale, и сделка по их закупке Киевом может стать ударом по боеготовности французской армии. Такое мнение высказал News.ru заслуженный военный летчик России, генерал-майор авиации Владимир Попов.

Сегодня Владимир Зеленский объявил о подписании соглашения с Францией на поставку 100 истребителей Rafale. Декларация также предусматривает предоставление Украине систем противовоздушной обороны нового поколения, радиолокационных станций и беспилотников.

По мнению генерал-майора авиации Владимира Попова, заявление о покупке 100 истребителей Rafale является всего лишь «рекламной акцией» Киева, который «выдает желаемое за действительное».

«Желать-то они могут, но есть ли у Киева столько финансов? Есть ли у них времени столько, чтобы просуществовать еще 10 лет в таком виде, как они есть сейчас? Конечно, французы не смогут одномоментно передать те самолеты, которые сейчас есть на вооружении. 100 штук сразу — таких поставок не может быть. Могут продать 15–20 единиц — не более того», — уверен военный эксперт.

При этом он обратил внимание на то, что производственные мощности во Франции ограничены, а передача большого количества самолетов нанесет ущерб боеспособности армии страны.