Одессит снял очередь из "Гераней", пикирующих на город

Появилось видео атаки четырех БПЛА "Герань-2" на одну и ту же цель в Одессе.

Кадры удара снял горожанин, оказавшийся неподалеку от места прилетов. Судя по его комментариям, целью атаки стал карьер, а от мощных взрывов шифер с крыши зданий поднимался высоко в небо и разлетался в стороны.

Ранее жители Одесской области сообщили о мощнейшей атаке на регион. В Измаиле под удар попали энергетическая инфраструктура и складированные в порту военные грузы. В местных пабликах появились кадры мощных пожаров.

Также прилеты зафиксированы в одесском порту и на подстанциях областного центра.