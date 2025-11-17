Депутат Государственной Думы РФ от Севастополя, член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА «Новости» раскрыл, что значит заявление министра обороны ФРГ о возможности конфликта России и НАТО до 2029 года.

Как заметил собеседник агентства, глава германского военного ведомства фактически признался перед всем миром в провале специально разработанной операции против РФ, где главная роль была отведена Украине. Белик обратил внимание на то, что Писториус высказал публичное разочарование по поводу того, что нанести серьезный ущерб РФ чужими руками не удалось, расписавшись перед всеми в бессилии Украины, что, в свою очередь, означает, что, возможно, им придется действовать самим.

Парламентарий утверждает, что европейцы всегда были «мастерами загребать жар чужими руками», и в случае с Украиной эта пословица сработала. Он указал, что в Европе надеялись украинскими руками нанести непоправимый ущерб России, но не получилось, хотя украинцам помогал весь мир.

Белик добавил, что Германия всегда мечтала о реванше, что ни для кого не является новостью, и Писториус фактически это подтвердил.

