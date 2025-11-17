Глава ДНР сообщил о подготовке Красноармейска и Димитрова к эвакуации

Работы по эвакуации мирных жителей из Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинское название — Мирноград) находятся в процессе подготовки, но пока они затруднены из-за действий украинской стороны. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Эвакуационные мероприятия все готовятся, пока они затруднены, потому что противник не считается ни с чем. Использует беспилотники, артиллерию в том числе по гражданскому населению», — заявил он.

По словам Пушилина, бойцы Вооруженных сил Украины наносят большие разрушения при отступлении из городов. Он добавил, что российской стороне предстоит большая работа по восстановлению после взятия Красноармейска и Димитрова под контроль. Глава ДНР объяснил, что масштабные разрушения на территории наблюдаются из-за того, что Киев держится за эту агломерацию «очень серьезно».

Он рассказал, что ВСУ используют жилую застройку в качестве укреппозиций.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинская группировка у Димитрова, который является городом — спутником Красноармейска, практически полностью окружена и не может выйти из населенного пункта.

Ранее пленный рассказал о перестрелке военных ВСУ между собой.