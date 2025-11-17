США вывезли с японской базы установки для запуска ракет Tomahawk

Американские военные завершили вывоз мобильных пусковых установок Typhon с авиабазы морской пехоты Ивакуни в Японии. Как сообщает агентство Kyodo, оборудование, способное запускать крылатые ракеты Tomahawk, было размещено на территории базы в рамках совместных учений Resolute Dragon, прошедших в сентябре.

Изначально планировалось, что установки покинут японскую территорию сразу по завершении маневров 25 сентября. Однако их присутствие сохранялось до недавнего времени, что вызвало серьезную озабоченность местных общественных организаций. Активисты требовали от Министерства обороны Японии повлиять на Вашингтон для незамедлительного вывода вооружений.

По данным японских аналитиков, задержка могла быть связана с бюджетным кризисом в США, где в течение нескольких недель действовало приостановление работы федеральных органов власти. В отличие от Филиппин, где аналогичные установки остаются развернутыми с 2024 года, японская сторона добилась их полного вывода.

Размещение ракетных комплексов Typhon, способных нести ракеты SM-6 и Tomahawk с дальностью до 1,6 тыс. км, ранее вызывало критику со стороны Китая и России. Официальный представитель МИД КНР в сентябре требовал от США и Японии немедленно удалить эти системы из Восточной Азии, указывая на их дестабилизирующий характер.