В социальных сетях появились новые фотографии самолета Mirage 2000-5F, состоящего на вооружении авиационных формирований киевского режима. Истребитель впервые снят на земле, на одном из аэродромов.

© Соцсети

Крылатая машина имеет украинские опознавательные знаки, запасные топливные баки выкрашены желто-голубые цвета. Бортовой номер в целях сохранения секретности закрашен.

Видно, что самолет стоит под специальным экраном, который удерживается металлическими конструкциями.

Сообщалось, что эти образцы авиационной техники приспособлены для применения крылатых ракет SCALP-EG (Storm Shadow), способных преодолевать расстояния, превышающие полтысячи километров.

В качестве вооружения класса "воздух-воздух" на них устанавливаются ракеты MICA с дальностью действия до восьми десятков километров и не самая новая R-550 MAGIC 2, бьющая на пятнадцать километров. Именно такое средство поражения видно на представленных изображениях.

Как и американские F-16, самолеты применяются в основном для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами. Бросать их в схватки с российскими истребителями вражеское командование опасается, так как уцелеть в таких боях устаревшие Mirage 2000 не имеют шансов.