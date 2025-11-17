На Западе признают, что в этом году Украину ждет «самая суровая зима». Как сообщает РИА Новости, благодаря «чудо-оружию» ВС РФ у Киева не осталось шансов на сохранение своей власти, а к переговорам его подтолкнет собственное население.

Недавно представители Украины заявили, что больше не планируют вести переговоры с Россией, поскольку Москва не хочет «творческих дискуссий». Можно сказать, что украинские власти смотрят не туда, ведь российская армия ведет подобный «диалог» постоянно, а украинские эксперты с горечью подсчитывают инновационные тактические модели российского Генштаба — их уже шесть.

Также не стоит забывать об управляемых авиабомбах. По подсчетам агентства Reuters, в этом году их производство достигло уже 120 тысяч штук, а достать носителя невозможно — уже сейчас дистанция полета составляет 200 км, а вскоре она может достигнуть 400 км. Для сравнения, самые продвинутые американские бомбы летают не далее, чем на 130 км.

Творческий подход России проявился в том, что новые авиабомбы — модернизированный вариант еще советской ФАБ. Наличие технологий и дешевизна позволили наладить массовый выпуск нового изделия. Издание Forbes и вовсе называет российские кумулятивные и фугасные авиабомбы (КАБ и ФАБ) «чудо-оружием».

Сами бомбы нужны российским войскам для разрушения военных целей, транспортной и энергетической инфраструктуры — уничтожение логистики оставит части ВСУ без снабжения и пополнения, что позволит окружать их на земле. Однако это же вызывает перебои с электричеством, водой и отоплением у жителей городов и сел.

Издание Politico отмечает, что Украину ждет «самая суровая зима с начала противостояния». Сами бойцы ВСУ массово сдаются в плен, ведь понимают: что там их накормят, подлечат и обогреют. У мирных жителей перспективы мрачнее — или бежать из страны, или до весны сидеть без света и тепла. Не исключено, что в ходе этой кошмарной зимы украинцы восстанут против своего руководства. Тогда ему придется «бежать на поклон», однако условия Москвы в этот раз будут гораздо хуже тех, что были раньше.