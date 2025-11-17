Разгром ВСУ киевская власть объяснит происками «генерала Мороза»

В украинской армии наступил сезон массовой сдачи в плен – деморализованные боевики ВСУ предпочитают поднять руки, чтобы избежать неминуемой смерти. Последний эпизод – только за сутки пять солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сдались в плен на Харьковском направлении.

Там их подразделения находились с весны этого года и понесли большие потери как в личном составе, так и в технике. Приближающаяся зима готовит для украинских военных, которые не получили теплое обмундирование, дополнительные трудности.

Сейчас белый саван тумана укутал окрестные поля, пока в этих местах не так холодно, Яндекс-погода показывает около 7-8 градусов плюса и снег с дождем, но через месяц будет уже минус 14.

В окопе это не самая комфортная температура, особенно если в блиндаже нет печки-буржуйки и электричества.

У ВСУ тепла нет, на что сами украинские солдаты уже неоднократно жаловались своему командованию. Российские бойцы таких проблем не испытывают – есть и тепло, и горячая еда, а ещё и беспилотники с боеприпасами.

– Это не лирика войны, а её суровая проза, – рассказал «СП» военный аналитик Александр Зимовский. – Немцы суровой зимой 1941-1942-го, отступая от Москвы, утверждали, что их победил русский «генерал Мороз», а не оперативно переброшенные сибирские дивизии в полушубках и валенках, вооруженные автоматами ППШ и танками Т-34.

Даже не проводя аналогий с замерзающей и оставшейся без натовских снарядов украинской армией, у которой немецкие танки «Леопард» просто не заводятся, а с теми обученными резервами, которые есть у Вооруженных сил РФ.

В том числе в Сибири, на Дальнем Востоке и других областях России. И ведь их можно передислоцировать куда-нибудь в районы того же Харькова, Запорожья, Днепропетровска, ну и в другие местах.

Заходим на плечах противника

Тактика действий российской армии сейчас носит характер быстрого перехода от обороны к наступлению. То есть выдержав некое подобие штурма со стороны ВСУ, которое разбивается о российскую оборону, подразделение ВС РФ буквально на плечах противника заходит на его позиции. Продвижение может быть и по двести метров, и по паре километров. Но обязательно вперед. И гнутся нацисты, а ещё откровенно боятся, что армия РФ перейдет в массированное наступление по всей ЛБС одновременно.

– Харьковская область, и Купянское направление в частности, в плане обороны ВСУ были слабым звеном, – рассказал «СП» военный эксперт полковник запаса Геннадий Алёхин.

– Это не значит, что противник оголил этот участок фронта, но изначально считал его второстепенным, сосредоточив основные усилия на другом направлении. Сейчас Киев предпринимает меры для ротации, чтобы закрыть эту дыру в своей обороне.

Украина пусть и несколько запоздало, но попыталась превратить Купянск в некий «адский огонь», как они это пытались сделать с обороной своего Бахмута. И бросает в это пекло всё новые резервы, а они, сами понимаете, не безграничны, а самое главное – слабо подготовлены и не мотивированы на какую-либо борьбу.

Здесь многое зависит от задействованных резервов.

При этом надо понимать, что украинское военное командование не намерено отступать даже с ослабленными силами. Всё зависит от того, какую тактику использует наше командование, какие силы задействует, чтобы выбить ВСУ из Купянска.

Динамика фронта

– Сейчас основные участки противоборства сосредоточены на направлениях Красноармейск, Константиновка, район от Гуляйполя до Красноармейска, это стык Запорожской, Днепропетровской областей и ДНР, район Красного Лимана, – продолжает в разговоре с «СП» военный эксперт Александр Зимовский. – В динамике фронта отмечается поступательное продвижение ВС РФ на указанных направлениях, в частности, в районе Красноармейска и Купянска и на запорожско-днепропетровском участке.

Линия фронта определяется зоной перекрывающегося воздействия БПЛА и артиллерии, глубиной до 20-25 км, на которую приходятся основные потери пехоты.

Российская сторона активно применяет тактику инфильтрации малыми группами по 2-3 человека с целью проникновения вглубь украинской обороны и последующего накопления сил. Проводятся и механизированные атаки, хотя их эффективность оценивается невысоко.

Оборона ВСУ строится на системе редких позиционных точек, не обеспечивающих даже перекрестного стрелкового огня.

Это так называемый «пористый» фронт. ВСУ постоянно контратакуют в попытках обозначить присутствие на утраченных территориях для создания хотя бы информационной иллюзии сохранения позиций.

Борьба за превосходство в зоне поражения БПЛА и артиллерии является центральным элементом оперативной динамики.

Снижение эффективности БПЛА в условиях ухудшения погоды работает на ту из сторон, которая имеет лучше обученную в тактическом отношении пехоту, способную не полагаться только на дроны.

В цене индивидуальная огневая и инженерная подготовка солдата, выносливость, умелое использование бронетехники отделениями и взводами, и применение малых средств тактического передвижения.

Российское наступление характеризуется методичным давлением и локальными успехами, но все еще не приводит к оперативным прорывам.

Ожидается, что в зимний период активность боевых действий может стать ограниченной, а фронт – стабилизироваться из-за снижения эффективности тактики инфильтрации и авиационной поддержки.