Стало известно о прорыве армии России к Гуляйполю

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации прорываются к Гуляйполю Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части наступают на Гуляйполе сразу с нескольких направлений», — передает канал слова своего источника.

Отмечается, что российские продвижение было зафиксировано на севере и востоке от населенного пункта и грозит обвалом фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал, что военнослужащие 144-й бригады ВСУ пытаются сбежать с позиций в Гуляйполе.