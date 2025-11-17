Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что в ЕС хотят использовать украинцев в качестве «живого щита» в случае конфликта с Россией. Об этом Дандыкин рассказал News.ru.

Ранее Еврокомиссар по обороне, литовский политик Андрюс Кубилюс предложил развернуть «украинские батальоны» в приграничных с Россией странах ЕС. По его мнению, такой проект может понадобиться после завершения конфликта Москвы и Киева для передачи украинского опыта европейцам.

«ЕС намерен разместить украинских бойцов на границе с РФ, чтобы сберечь свое население», - так это прокомментировал Дандыкин.

Он добавил, что украинские солдаты «готовы работать за гроши», в то время как в Евросоюзе нет желающих идти служить даже по контракту, не говоря уже о призыве.