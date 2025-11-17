Число случаев применения "Ланцетов" в ходе СВО превысило отметку в 4 тысячи

Число случаев боевого применения барражирующего боеприпаса "Ланцет" в ходе СВО превысило отметку в 4 тысячи эпизодов. Такие данные приводятся в Telegram-канале группы компаний ZALA на основе сведений из открытых источников.

Удары "Ланцетов" регулярно фиксируются разведывательными беспилотниками ZALA Z-16, что позволяет визуально подтверждать поражение широкого спектра целей, включая образцы западной техники. На счету барражирующих боеприпасов уничтожение более 80 реактивных систем залпового огня, в том числе американских HIMARS и M270, а также свыше 80 зенитно-ракетных комплексов различных типов.

Наибольшие потери "Ланцет" нанес украинской артиллерии. По открытым данным, "Ланцетами" поражено свыше 1 070 буксируемых орудий, включая более 260 гаубиц М777, а также более 600 самоходных артиллерийских установок. Среди уничтоженных САУ - американские M109, польские Krab, французские Caesar, немецкие PzH 2000 и украинские 2С2 "Богдана". Кроме того, выведено из строя более 200 радиолокационных станций и средств связи, включая не менее 20 американских AN/TPQ-36.

Эффективность комплекса проявилась и при борьбе с бронетехникой: подтверждено уничтожение более 500 танков, среди которых американские Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. Поражено свыше 400 БТР и БМП, включая Bradley и Stryker. "Ланцеты" применялись и по дальним целям в тылу противника - к примеру, ими уничтожено не менее семи самолетов.

Отдельное направление применения - борьба с надводными целями. Барражирующие боеприпасы использовались против патрульных кораблей, десантных катеров, а в 2025 году в акватории Черного моря ими было уничтожено более десяти морских беспилотников.

Рост числа подтвержденных применений "Ланцетов" демонстрирует стремительное укрепление ниши барражирующих боеприпасов. Эти системы фактически стали "точечным инструментом", заменяя дорогостоящие ракеты и авиационные удары при значительно меньших рисках и затратах. Особое значение имеет то, что "Ланцеты" последовательно выводят из строя редкие и технологически сложные образцы западной техники, поставляемой Украине ограниченными партиями - от гаубиц М777 до танков Abrams и систем контрбатарейной разведки.

Показательно и расширение задач комплекса: из инструмента для работы по целям, расположенным на линии фронта, он постепенно превратился в универсальное средство, способное поражать как бронетехнику и артиллерию, так и корабли, РЛС и цели в глубоком тылу.