Политолог: Война между НАТО и РФ приведет к концу цивилизации

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшие годы может возникнуть военный конфликт между НАТО и Россией. Политолог Георгий Федоров полагает, что такие сценарии обсуждают эксперты и аналитические центры по всему миру, прогнозируя возможность столкновения уже в 2028 году, а некоторые считают, что оно может произойти к 2032–2036 годам.

— В НАТО всегда готовились к войне с РФ, они давно начали распространяться на восток. Я не думаю, что сейчас НАТО хочет и готовится нанести какой-то удар, но такой сценарий рассматривается 100 процентов. Запад всегда занимался бряцанием оружия, — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что такой конфликт может перерасти в третью мировую войну, которая может иметь катастрофические последствия. По словам Федорова, Россия обладает мощным ядерным потенциалом, и при полном военном столкновении это может привести к глобальной ядерной войне и уничтожению цивилизации, сообщает «Подмосковье сегодня».

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на заявление Писториуса. По ее словам, подобное заявление показывает, кто является агрессором.

В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что заявления министра обороны ФРГ — это попытка списать промахи западных правительств на российскую угрозу. По словам политика, Москва не собирается воевать с альянсом, кроме того, в этом нет необходимости.

Его мнение поддержал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что из европейских столиц все чаще звучит провоенная риторика. При этом в России нет сторонников вооруженного столкновения с НАТО.