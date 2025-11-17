Третий звонок: отсчет до удара США по Венесуэле пошел на часы

До удара США по Венесуэле остались считанные дни, а может даже и часы. Так считают военные эксперты, оценивающие состав сил США, отправленный в Карибское море. В верности такого прогноза убеждают последние шаги администрации США, которые аналитики расценивают, как «третий звоночек» для Венесуэлы.

Накануне стало известно, что Трамп и его ближайшее военно-политическое окружение провели уже третье за последние дни совещание, посвященной операции против Венесуэлы. По информации CBS News в нем приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, министр войны Пит Хегсет, председатель Объединённого комитета начальников штабов Дэн Кейн, госсекретарь Марко Рубио, а также ряд генералов Пентагона.

Внутриполитическая повестка, а вернее отсутствие достижений в экономике и борьбе с миграцией диктуют Трампу необходимость небольшой и обязательно победоносной войны. Из всех возможных вариантов, очевидно, считают в Белом доме, лучше всего для этого подходит богатая нефтью и не имеющая ядерного оружия Венесуэла.

Одновременно Вашингтон хочет показать всем, особенно, конечно, имеющему большие экономические интересы в Венесуэле Китаю, кто в латиноамериканском доме хозяин.

В ситуации с Венесуэлой, скорее всего, играет важную роль и субъективный фактор, а, вернее, психологические особенности Трампа. Его предыдущие подобные решения порой были продиктованы эмоциями, а не рационализмом и логикой. Тут больше всего подходит фраза из песни Высоцкого «если я чего решил, то выпью обязательно». Разобраться с Мадурой Трамп видно решил давно, и отговорить его от такого решения вряд ли кто сможет.

К последним заявлениям Трампа о возможных переговорах с Мадуро военные эксперты относятся с большой долей скепсиса, напоминая, что буквально за несколько часов до удара США по ядерным объектам Ирана в Вашингтоне заявляли о «прекрасных» переговорах с Тегераном, который вот-вот завершатся успехом. Но завершились они в конце концов бомбардировкой.

Одновременно Госдеп США сообщил, что с 24 ноября венесуэльский Cartel de los Soles, который в США связывают с Мадуро и верхушкой армии Венесуэлы, будет объявлен в качестве иностранной террористической организации.

«Ни Мадуро, ни его приспешники не представляют законное правительство Венесуэлы. Картель совместно с другими иностранными террористическими организациями... несут ответственность за террористические акты по всему нашему полушарию, а также за незаконный оборот наркотиков в США и Европе», – говорится в заявлении Госдепа.

С военной точки зрения можно отметить такой факт: с начала подготовки операции США против Венесуэлы прошло уже почти три недели. По мнению военных экспертов, это достаточный срок для того, чтобы провести космическую доразведку, собрать необходимые разведывательные данные и выбрать цели на территории Венесуэлы для удара высокоточными ракетами и бомбами. Все это время специалисты отмечали повышенный «интерес» спутников-разведчиков США к району Карибского моря и Венесуэле.

ВМС США направили в сторону Венесуэлы группу кораблей во главе с авианосцем USS Gerald Ford. Руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич назвал этот шаг «третьим звонком» для скорых военных событий. Ударная группа, сопровождающая авианосец, включает в себя 9 авиаэскадрилий, 2 эсминца с управляемыми ракетами класса «Эрли Бёрк» — USS Bainbridge и USS Mahan, а также командный корабль противовоздушной и противоракетной обороны USS Winston S. Churchill. В общей сложности это более 4000 моряков и почти 3000 морских пехотинцев.

У берегов Венесуэлы постоянно кружат самолеты E-11 BACN. По словам Клинцевича, эти машины объединяют в единую сеть системы обмена информацией всех видов вооруженных сил США, включая Береговую охрану и Корпус морской пехоты, обеспечивая взаимодействие всех сил группировки.

По оценке эксперта, судя по задействованным силам и средствам, масштабная наземная операция против Венесуэлы маловероятна, вместе с тем, «потенциал для проведения ракетных и бомбовых ударов очень велик».

Сценарий операции США предсказуем: удары по энергетическим объектам (таким, как гидроэлектростанция «Гури» имени Симона Боливара); административным зданиям и высшему военному и политическому руководству.

Успех или неуспех задуманной Трампом операции, отмечают эксперты, во много будет зависеть от политической и военной устойчивости властей Венесуэлы. Пока Мадуро демонстрирует решимость дать отпор любой агрессии. Так, в выходные патрульный истребитель ВВС Венесуэлы сбил легкомоторный самолет «Сесна 210», который залетел в воздушное пространство Венесуэлы с территории Колумбии с выключенными транспондерами. Оба пилота погибли. Это уже третий сбитый ПВО Венесуэлы самолет с начала года.

Кроме того, власти Венесуэлы приостановили большинство ночных рейсов по всей стране до дальнейшего уведомления. Внутренним, частным и военным рейсам запрещено летать над Венесуэлой с 22:00 до 06:00. Такой «комендантский час» для неба показывает, что Каракас видит угрозу удара и готовится к его отражению.