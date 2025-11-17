Медведев допустил, что в России делают лучшие в мире беспилотники

Беспилотники российского производства лучше зарубежных, считает председатель "Единой России", заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он призвал членов молодежного крыла партии активно включаться в процессы, связанные с обеспечением технологического суверенитета страны.

"Не менее важная задача - думать о будущем, обеспечивая технологический суверенитет нашей страны. Чтобы страна была действительно суверенной, независимой, сама выбирала путь развития, создавала сильную экономику, производила собственное оборудование: станки, беспилотники те же самые, которые мы на самом деле уже делаем, может быть, лучше, чем другие страны", - сказал Медведев на слете активистов "Молодой гвардии" в Москве, приуроченном к 20-летию организации.

По мнению политика, для такой работы остро необходимы новые материалы, микро- и макроэлектроника, химические технологии, биотехнологии, медицинские технологии.

"Это задел на будущее - и этим тоже очень важно заниматься", - пояснил Дмитрий Медведев.

На Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 разработчики рассказали об особенностях многофункционального разведывательного комплекса с беспилотными летательными аппаратами "Орлан".

Также в Дубае представят доработанный "Ланцет-Э" и новую пусковую установку для него.