Немецкий Борис грозит Кремлю кулаком: министр обороны ФРГ снова предрек войну с Россией

Как же России не везет с западными политиками с русским именем Борис! И если с названным в честь некоего русского эмигранта, чье полное имя широкой публике неизвестно, Борисом Джонсоном все обстоит менее обидно, то в случае с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом ирония просто хлещет через край. Этот бывший член Общества Российско-Германской дружбы получил свое имя потому, что его родители очень уважали Бориса Пастернака — автора многих пронзительных произведений о Великой Отечественной войне. И вот на тебе, приехали: немецкий «крестник» Пастернака снова грозит России войной.

© Википедия

Интервью министра обороны ФРГ — а также одного из самых популярных политиков Германии — Бориса Писториуса газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Вопрос: «Вы сами говорите о том, наш образ жизни находится под угрозой и мы не можем терять время. У вас сложилось впечатление о том, что партия и парламент достаточно быстры и решительны для того, чтобы противостоять угрозам?» Ответ: « «Путин не скрывает своих имперских фантазий, для которых наша свобода, наш порядок, какими мы их знаем, не имеют никакого значения. Мы должны быстро и четко отреагировать на эту угрозу, укрепив нашу обороноспособность».

А вот даже еще более впечатляющий обмен репликами. Вопрос: «Вы только что сказали, что смена курса требует времени. Но есть ли они у нас? Мы видим, что Путин быстро наращивает свои арсеналы, несмотря на войну на Украине. Так может ли быть, что Россия нападет гораздо раньше?» Ответ: «Вопрос остается спекулятивным. Военные эксперты и разведка могут приблизительно оценить, когда Россия восстановит свои вооруженные силы настолько, чтобы быть способной нанести удар по стране-члену НАТО на востоке. Мы всегда говорили, что это может произойти с 2029 года. Однако сейчас есть и те, которые говорят, что это возможно уже с 2028 года, а некоторые военные историки даже считают, что мы уже провели последнее мирное лето».

Первый импульс после прочтения чего-то подобного — задохнуться от возмущения. Однако при всей правомерности и абсолютной моральной обоснованности такой реакции её сложно назвать продуктивной. Позиция министра обороны ФРГ отражает мир, в котором мы живем — и будем жить даже, если конфликт на Украине вдруг внезапно закончится. Поэтому спрячем подальше свои эмоции и постараемся с холодной головой проанализировать позицию главы немецкого оборонного ведомства в той мере, в какой это позволяют сделать его публичные высказывания.

Для начала не будем преувеличивать степень отмороженности Бориса Писториуса. Он не безумец, который жаждет как можно быстрее повторить попытку блицкрига 1941 года. Писториус — политик, действующий в рамках абсолютно рациональной, с его точки зрения, системы координат. И вот как сам министр обороны ФРГ формулирует «несущую конструкцию» этой системы: «Теперь ясно: в Москве есть серьезный противник, который действует максимально безжалостно и империалистически. Нам нужно еще лучше приспособиться к этому. Мы должны уметь предвидеть возможную войну будущего и создавать гибкие, устойчивые структуры в качестве меры предосторожности».

В таком прочтении настоящего и будущего можно очень легко пробить логическую брешь. Возьмем, например, последние высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана: «В Европейском союзе проживает 400 миллионов человек, в России 140 миллионов человек или что-то в этом роде...Если сложить военный потенциал Европейского союза, то мы намного сильнее россиян». Это «намного сильнее» относится, естественно, только к обычным видам вооружений, а не к ядерному оружию. И это на самом деле очень важная деталь. Если бы у России не было бы сил ядерного сдерживания, то многие страны ЕС не были бы столь «сдержаны» в своей поддержке Украины.

Одновременно наличие у России одного из самых крупных ядерных арсеналов в значительной мере обессмысливает любые усилия Европы, направленные на накачку её военного потенциала. У Москвы все равно останется джокер, способный побить любые козыри бывшего члена Общества Российско-Германской дружбы, его коллег и сменщиков. Понимает ли все это Борис Писториус? Уверен, что понимает. Однако у министра обороны ФРГ — или, будет более правильным сказать, у всего немецкого политического класса — есть цель, которую они будут отчаянно пытаться достичь.

Политический глава немецкой военной машины о нынешнем состоянии своего «подопечного»: «Наши вооруженные силы десятилетиями находились в запущенном состоянии, инфраструктура частично пришла в упадок, а численность личного состава значительно сократилась». Свою задачу Борис Писториус видит в том, чтобы вывести бундесвер из этого «запущенного состояния», вновь сделать немецкую армию одной из самых сильных на европейском континенте. Насколько эта задача является выполнимой покажет время. Но правящие круги ФРГ точно будут очень стараться.

Основная часть интервью Писториуса — вовсе не разглагольствования по поводу якобы «нескрываемых имперских фантазий Путина», а вполне себе серьезные размышления о наиболее эффективных способах как можно быстрее запустить на полную катушку немецкую военную промышленность.

Министр обороны ФРГ: «В настоящее время мы наблюдаем все более короткие инновационные циклы в области разработки беспилотных летательных аппаратов. В течение двух-трех месяцев технологии кардинально меняются, в том числе — технологии в сфере борьбы с беспилотниками. Вот почему не имело бы смысла, если бы мы сегодня тратили миллиарды евро на складирование беспилотников, которые послезавтра устарели бы. Вместо этого мы создадим новые схемы закупок...Мы будем сотрудничать с предприятиями для того, чтобы обеспечить быстрое массовое производство самых современных моделей в условиях военного конфликта».

Конечно, этого пресловутого военного конфликта может и не быть — повторюсь, скорее всего не будет, учитывая наличие у России ядерного оружия. Но готовится к этому потенциальному военного конфликту немцы будут всерьез. А раз так, то не менее серьезно к нему придется готовится и России. Третий закон Ньютона действует и в политике: действие и здесь всегда рождает противодействие.