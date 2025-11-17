Зеленский подписал «историческое соглашение» с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из Франции Эммануэль Макрон подписали «историческое соглашение» о поставках Rafale. Об этом сообщает RBC.UA в своем Telegram-канале.
Агентство Reuters уточняет, что речь идет о поставки сотни французских истребителей Rafael.
Накануне Владимир Зеленский анонсировал, что Украина и Франция заключат десятилетнее соглашение по поставкам авиации. Также речь идет о сделке о поставках систем противовоздушной обороны SAMP/T. Финансирование поставок пока не согласовано.