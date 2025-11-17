Президент США Дональд Трамп должен согласиться на предложение российского лидера Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом пишет издание The American Conservative.

«Без нового договора СНВ-III или соглашения, которое ему заменит, США и Россия могут ввязаться в гонку вооружений», — говорится в публикации.

Автор предположил, что к странам подключится Китай, чтобы не остаться в стороне. При этом расширенные арсеналы, по мнению журналиста, в лучшем случае будут бездействовать десятилетиями, ожидая необходимости новой модернизации. В статье говорится, что худшим исходом является возможное «применение ядерного оружия, что в конечном итоге приведет к взаимному уничтожению».

22 сентября Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова придерживаться Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го.

Ранее Трамп рассказал, когда Россия и Китай «догонят» США по ядерному арсеналу.