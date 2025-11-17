Заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о возможной войне НАТО с Россией до 2029 года — это лишь прикрытие для провалов западных правительств и их «идиотских решений». Об этом агентству РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, подчеркнув, что Москва не собирается воевать с альянсом, но готова дать отпор.

«Им надо объяснять как-то своим гражданам, куда они тратят деньги налогоплательщиков, и они все это объясняют российской угрозой и грядущей войной. На это можно списывать все промахи правительств западных и все идиотские решения, которые принимает ЕС и НАТО, вот и все», — сказал Картаполов.

Депутат добавил, что на Западе понимают, что проиграют в прямом столкновекновении. «Мы не собираемся с ними воевать, и нам нет в этом необходимости, но если они полезут, то свое получат», — заключил глава комитета.

Мнение Картаполова разделяет и его коллега по комитету, депутат Андрей Колесник. В комментарии для News.ru он предположил, что главная цель подобных заявлений — создать повод для кражи замороженных российских активов.

«Я думаю, заявления о подготовке к войне с РФ делаются, чтобы найти хоть какую-то причину для попытки украсть наши деньги, находящиеся в западных банках... Людей, не желающих отдавать чужие деньги, в народе называют кидалами. Как правило, они заканчивают плохо», — высказался Колесник.

По его словам, НАТО также пытается отвлечь внимание от коррупционных скандалов на Украине, используя новые информационные поводы, и намеренно нагнетает панику среди европейцев, сдвигая гипотетические сроки конфликта.

