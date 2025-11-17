Российский истребитель Су-57Э дебютировал на Dubai Airshow 2025

Российский истребитель пятого поколения Су-57 впервые участвует в авиасалоне Dubai Airshow 2025, сообщает Military Watch Magazine.

Ранее самолет демонстрировали на авиасалоне в Чжухае в Китае в ноябре 2024 года и на крупнейшем авиасалоне Индии Aero India в феврале 2025 года, напоминает издание.

"Демонстрация новых истребителей на авиасалоне в Дубае далеко не беспрецедентна: в 1990 году Советский Союз провел знаковую демонстрацию своего перехватчика МиГ-31", - пишет MWM.

Ожидается, что летная программа Су-57Э станет одним из главных событий всего авиасалона в Дубае. Пилотировать самолет будет летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан. Судя по тренировочным полетам, будут продемонстрированы плоский штопор, развороты по разным осям в ограниченном пространстве, "кобра Пугачева" и другие элементы высшего пилотажа.

Напомним, что Су-57 - российский истребитель пятого поколения. Самолет предназначен для завоевания превосходства в воздухе и нанесения ударов по наземным и надводным целям в условиях противодействия современной ПВО. Он оснащен многофункциональным радиолокационным комплексом с активной фазированной антенной решеткой и перспективным бортовым оборудованием с элементами искусственного интеллекта, а также отличается малозаметностью для радаров. Машина способна выполнять сверхзвуковой крейсерский полет, обладает высокой маневренностью благодаря управляемому вектору тяги.

Су-57 использует широкий спектр вооружения, включая управляемые ракеты "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", а также новые высокоточные боеприпасы, размещаемые во внутренних отсеках для снижения заметности.

Недавно ОАК впервые продемонстрировала Су-57 с открытым основным отсеком вооружения.