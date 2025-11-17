ВС России закрепляет успех на важнейшем участке фронта. Окончательно зачищена Новопавловка и её окрестности, что эхом отзывается среди «лидеров общественного мнения» на Украине. Общее настроение там верное: Незалежная движется к катастрофе.

Так прорыв наших войск в Новопавловке оценил бывший главарь «Правого сектора»* в Одессе Сергей Стерненко. Он указал, что оборона Украины находится на грани краха.

Как блеф забирает жизни

На подобные мысли даже украинских нацистов наводят публикации в тамошних СМИ. Подробно, со ссылкой на источники среди военных, ситуацию в Новопавловке описала журналистка Анна Калюжная.

Она рассказала, что в Новопавловке ВСУ провела серию крайне неудачных контратак. Из-за них большая часть людей тамошних подразделений была утрачена. Утрачивать оборону на этом направлении стало нереально.

Как замечает Калюжная, такие прорывы российских сил становятся всё более частыми. Об истощении сил постоянно докладывают командиры бригад украинской армии. Однако, судя по всему, это малоэффективно.

Руководство Незележной давно потеряло связь с реальностью

Причина проста и жестока одновременно: война против России является и «пиар-мероприятием». ВСУ просто обязаны проводить контратаки, даже когда понимают, что все они бесперспективны.

Таково требование «свыше». Ведь Зеленскому и Сырскому нужно доказывать дееспособность своей армии, для выбивания финансирования из Запада. Потому и гибнут люди в бессмысленных контрштурмах.

«Следует оставить контратаки и перейти к укреплённой обороне, там где это возможно», - отметила Калюжная.

Правосекам прописана истерика

Стерненко, как кстати, и многие иные на Украине, безотносительно к отношению к России, понимает, чем это всё грозит.

«Нас ждёт катастрофа», - заявил он в своём ТГ-канале.

Смысл его стенаний в том, что освобождение нами Новопавловки имеет стратегическое значение. Это крупное село стоит с одной стороны, на дороге к Межевой, которая числится важным перевалочным пунктом для обороны Покровска-Карсноармейска и Димитрова-Мирнограда.

Эти же города открывают путь на «цитадели» ВСУ в Славянске и Краматорске. А именно их освобождение – путь к завершению борьбы за Донбасс.

Русский воин на Красноармейском направлении осваивает робототехнические комплексы

С другой же стороны, взятие Новопаловки, а после и Межевой, открывает путь и на Запад. Потому-то и истерят всяческие стерненки, понимают чем всё это пахнет.

«Нужны серьёзные изменения в военном управлении, в политическом подходе. Иначе выход русских войск и их танков в Запорожье и Днепропетровск – вопрос времени», - пишет Стерненко.

Он прав, так как на северо-запад от Межевой и Новопавловки находится уже Павлоград, один из крупнейших городов Днепропетровщины. Перспектива!

Однако руководство страны и армии об этом помалкивает. Видимо, оно занято более важными вещами, нежели стабилизация собственной обороны и выход на мирные переговоры с Россией.

Даже погода на нашей стороне

Сам же штурм Новопаловки, начавшийся ещё в октябре, может считаться новым словом в русской военной науке. Был подготовлен серьезный механизированный «кулак».

Успех в битве за Новопаловку обеспечила погода. Под прикрытием густого тумана, который затруднил работу операторам вражеских дронов, скрытно наши штурмовые подразделения переправились через реку Волчья и заняли центральную и южную части населенного пункта.

Остальное уже известно. Перемолов остатки глупо брошенных на отбитие Новопавловки сил ВСУ, наши смогли перегруппироваться.

Оголив тылы, ВСУ стала терпеть потери и в других местах. Войска России успешно наступают к югу от Новопавловки. Удалось продвинуться в районе Гуляйполя на Запорожье.

Гуляйполе – тоже важный пункт логистики украинской армии. Как и путь, ведущий к Запорожью. Сейчас наши войска всего лишь в нескольких километрах от этого населённого пункта.

На заметку Трампу и остальным

Грядущая зима тоже обещает сыграть на руку России. Метеорологи обещают сильные холода, что помогут задействовать даже танки, не боясь вечной украинской слякоти.

Спонсорам давно нужно понять сигнал: «инвестицию» пора списать

Тем временем, даже The Times вынуждена признавать, что шансов у ВСУ особо нет, пусть и в обтекаемых фразах:

«Решительность Киева стала его недостатком... Украина упустила шанс вырвать войска из русских «клещей» и оголила тылы... Боевики ВСУ в разговорах жалуются, что генералы вновь отказываются отступать и заставляют бороться за безнадёжное дело».

На фоне таких успехов нашей армии и признаний врага, и Трампу, и ЕС стоило бы крепко задуматься – в очередной раз. Задуматься о том, скольким они ещё готовы пожертвовать.

