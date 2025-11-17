Глава ЕК по обороне предложил использовать украинцев для защиты ЕС
Глава Европейской комиссии (ЕК) по бороне Андрюс Кубилюс предложил использовать украинских военных для защиты всех приграничных с Россией стран Евросоюза (ЕС) после окончания конфликта. Об этом еврокомиссар Литве на конференции по обороне.
«Будет хорошо, если имеющая боевой опыт украинская армия после того как на Украине установится мир была бы готова присутствовать во всех странах нашего приграничного региона, начиная с Балтики, в частности, в Литве рядом с немецкой бригадой и ротируемыми американскими силами — в качестве дополнительной гарантии нашей безопасности», — пояснил он.
Кубилюс также вновь указал на веру ЕС в стремление России напасть на страны объединения.