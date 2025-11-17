Появилось первое видео применения робота-огнеметчика в зоне СВО

В зоне СВО начали применять роботизированную миниатюрную огнеметную систему на базе НРТК "Курьер".

Первые кадры боевой работы робота-огнеметчика на сумском направлении опубликовал Telegram-канал "Архангел спецназа". Маленький "Солнцепек" поразил позиции ВСУ в лесополосе.

Как сообщалось ранее, на новую модификацию установили пакет из десяти ручных огнеметов "Шмель". Также в зоне СВО применяются штурмовые роботы-пулеметчики и гранатометчики, минеры и доставщики грузов из семейства "Курьеров".

Тем временем завершаются испытания модернизированной тяжелой огнеметной системы на базе танка Т-80. Обновленная ТОС стала более точной, дальнобойной и автоматизированной.