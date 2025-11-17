«Бывает очень страшно»: ВСУ «воюют» с мирными жителями на Херсонщине

Вооруженные силы Украины активно «воюют» с мирными жителями Алешкинского района Херсонской области, сбрасывая бомбы на рынки, охотясь за сотрудниками коммунальных служб и администрации. Как живут в регионе, в материале РИА Новости.

По словам главы Алешкинского муниципального округа Руслана Хоменко, регулярно атакуется дронами крупнейший в области продуктовый рынок в Великих Копанях, где мирные жители продают выращенную ими продукцию.

«Пару месяцев назад ударили по большегрузу с картофелем, после чего украинские ресурсы написали, что в нем перевозили оружие. Мы опровергали это, но вряд ли на той стороне прислушались (…) ВСУ пытаются лишить фермеров возможности прокормить семьи», — отметил он.

Фермер Любовь Рыскулова рассказала изданию, что лично попала под атаку дрона, но, к счастью, тот промахнулся и «взорвался неподалеку».

«Конечно, бывает очень страшно, но я, наверное, из той породы, для которой все, что не убивает, делает человека сильнее. Поэтому мы продолжаем пахать землю», — подчеркнула она.

При этом для большинства жителей Алешкинского района, самого плодородного в регионе, сельское хозяйство основной источник дохода, а рынок — главное место сбыта выращенных фруктов, овощей и злаков.

Страдают не только Великие Копани, но и остальные города и села в 20-километровой зоне от Днепра. По данным местных властей, за неделю ВСУ нанесли более тысячи ударов по Алешкинскому району. Как дронами, так и артиллерией. Сильнее всего атакуют Алешки. А местные жители вынуждены ездить по трассам «усеянным минами».

«Нас постоянно лишают электричества. Дроны атакуют прохожих, магазины, заправки. Убивают людей, уничтожают инфраструктуру», — рассказал инженер участка водоканала Иван Лифинцев.

По словам местных жителей, приоритетными целями для ВСУ являются не только фермеры и оптовые покупатели овощей и фруктов, но и работники экстренных служб и администрации.

«Тут жила сотрудница нашей администрации. Десять дней назад около полуночи «Баба-яга» скинула три мины, причем две прямо на детскую комнату. Оба ребенка за минуту до взрыва вышли в коридор, чтобы попросить у матери телефон. Потому и выжили», — рассказал Хоменко, показав разрушенный дом.

По его словам, били целенаправленно и пытались убить женщину с детьми даже тогда, когда они сели в машину, чтобы уехать. Однако сотрудница администрации не стала эвакуироваться и продолжает работать.

Несмотря на атаки, жители региона подали заявки на несколько проектов от Минсельхоза, молодежь участвует в грантовых программах, действуют две библиотеки, открываются дома культуры, а школы переходят на дистанционное обучение только во время массовых налетов, отмечает издание.

Напомним, что в конце сентября 2022 года в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, и подавляющее число жителей поддержало предложение присоединиться к России. При этом Украина не признала итоги голосований.