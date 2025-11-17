Заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов заявил, что переговоры между сторонами украинского кризиса могут стать психологическим ударом для Европы и поставить ее на грань развала. Об этом сообщает «Царьград».

Ранее посол России в Индии Денис Алипов заявил, что украинский конфликт мог бы завершиться в кратчайшие сроки, если бы между Москвой и странами НАТО начался диалог. Дипломат отметил, что главное препятствие для мирного урегулирования — «антироссийский крестовый поход», который ведут европейские страны.

Попов считает, что Алипов прав, а заявление было сделано своевременно — оно приковывает внимание к армии, которая продолжает добиваться целей спецоперации. Генерал-майор заявил, что сейчас боевые задачи должны выполняться «как можно лучше, быстрее, эффективнее». Через месяц-полтора погодные условия ухудшатся и боевые действия «забуксуют» — это даст передышку ВСУ и отдалит российскую победу.

Риск полного обрушения фронта: ВСУ пропустили новый удар

Одновременно с этим заслуженный летчик уверен, что если переговоры все же начнутся, то Европа переживет серьезный удар — какого-либо единства среди стран ЕС не проявится.

«Я думаю, что они могут даже оказаться на грани катастрофы по развалу этого союза — уж очень много проблем у них», — сказал Попов.

Генерал-майор считает, что особенно критичным урегулирование станет для Германии, Франции и Великобритании. Именно эти страны «заряжают» союзников идеями борьбы с Россией.