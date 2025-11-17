Белоусов обратился к военнослужащим, освободившим Малую Токмачку

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Малой Токмачки в Запорожской области.

Населенный пункт взяли под российский контроль военнослужащие 42-й гвардейской Евпаторийской Краснознаменной мотострелковой дивизии. Ее командование и личный состав сделали серьезный шаг к победе и достижению целей спецоперации, подчеркнул Белоусов.

"Нет сомнения, что далее последуют новые успехи", - сообщил министр в своей телеграмме.

Глава Минобороны отметил, что мотострелковые полки ВС России успешно продвигаются на ореховском направлении​.

О взятии Малой Токмачки в Запорожской области Минобороны России заявило накануне. Взятие села открывает возможность российским войскам для проведения локальных штурмов Орехова, упрощает логистику южного фланга группировки войск "Днепр" и ускоряет переброску резервов из Мелитополя.