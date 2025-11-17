Глава войск США в Южной Корее назвал страну хабом против России и Китая

Командующий войсками США в Южной Корее Ксавье Брансон в своей статье прямо назвал Корейский полуостров «стратегическим центром» для сдерживания Китая и России. Корейские СМИ Chosun Ilbo и Yonhap привели выдержки из его текста.

Брансон подчёркивает, что именно география делает Южную Корею удобной точкой влияния сразу на три направления — КНДР, Китай и Россию. Он напоминает, что база Кэмп-Хамфрис находится всего в 254 километрах от Пхеньяна, менее тысячи километров от Пекина и примерно в 1770 километрах от Владивостока.

По мнению генерала, если смотреть на карту «с востоком наверху», стратегическая картина меняется: силы США в Корее оказываются как бы внутри защитного кольца, а не за его пределами. В случае конфликта, говорит он, американским войскам не нужен внешний подкреп, потому что они уже стоят в ключевой точке. Он также отмечает, что присутствие США в Южной Корее ограничивает возможности российского флота в Японском море и сдерживает китайские силы в Жёлтом море.

Брансон предлагает рассматривать Южную Корею, Японию и Филиппины как единый «стратегический треугольник». Япония, говорит он, контролирует важные узлы тихоокеанских маршрутов, а Филиппины дают США доступ к путям, которые соединяют Тихий и Индийский океаны.

Корейские СМИ заметили, что генерал почти не упоминал главную тему для USFK — сдерживание Северной Кореи. Это контрастирует с его предшественниками. Раньше американские командующие в Южной Корее подчёркивали, что их ключевая миссия — защита Республики Корея по договору 1953 года. Но сам Брансон уже в мае говорил, что присутствие США здесь — часть более широкой стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе.

На фоне этого Южная Корея по-прежнему переживает из-за подписанного Россией и КНДР Договора о стратегическом партнёрстве. В Сеуле его называют угрозой безопасности и нарушением резолюций ООН. Москва настаивает, что бояться нечего: Владимир Путин подчёркивал, что военная помощь предусмотрена только в случае агрессии против одной из сторон. Россия и Китай, по словам Путина, не строят союза против третьих стран.