Российские военные добились крупного прорыва на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Как сообщает «Царьград», на фоне огромных потерь в Красноармейске и Купянске противник пропустил новый удар.

Военкор Александр Коц заявляет, что главным направлением атаки ВС РФ стал город Гуляйполе — там российские подразделения захватили крупный плацдарм из нескольких сел. Теперь до окраин ключевого города осталось не более 8 километров, а его взятие откроет «по-настоящему стратегические перспективы».

«Контроль над Гуляйполем позволит нашим войскам обойти главную линию обороны ВСУ на Запорожье с тыла и выйти на ее главный укрепрайон — Орехов — с северо-востока», — заявил Коц, отметив, что это грозит ВСУ полным обрушением фронта в области.

Угроза для Запорожья нарастает и с юга, где группировка «Днепр» ведет бои уже на окраинах Степногорска: это всего в 25 км от города. Военкор отметил, что в преддверии зимней кампании ВС РФ удалось растянуть противника «на широкий шпагат», но сохранять темп необходимо и в зимнее время.