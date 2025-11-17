Разработчик назвал особенности дронов "Орлан"

Разработчики рассказали об особенностях многофункционального разведывательного комплекса с беспилотными летательными аппаратами "Орлан".

© Российская Газета

Комплекс представили в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025, пишет ТАСС. Беспилотники "Орлан-10Е" отличаются уникальностью в своем сегменте. Они мобильны, компактны, обладают высокой надежностью, а в их составе - множество нагрузок, предназначенных для различных видов задач.

А самое главное - беспилотники проверены в условиях реального применения, их используют в зоне спецоперации.

Беспилотник "Орлан-10" построен по аэродинамической схеме с высокорасположенным крылом размахом 3,1 метра и однокилевым хвостовым оперением. Двигатель, приводящий в движение двухлопастный тянущий винт, расположен в носовой части аппарата. Силовая установка работает на бензине АИ-95. Максимальная взлетная масса беспилотника достигает 18 килограммов, включая до 5 килограммов полезной нагрузки.

"Орлан" способен оставаться в воздухе 16-18 часов, выполнять задачи на удалении до 120 километров от наземной станции управления. Она может размещаться на базе армейских машин. Взлетает беспилотник при помощи разборной катапульты. Дрон может выполнять полеты на скорости от 75 до 170 километров в час и на высотах до 5 тысяч метров.