Кулеба: в Днепропетровской области повреждена железнодорожная инфраструктура

Железнодорожная инфраструктура получила повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины после ночных взрывов. Об этом в Telegram-канале заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. "Удары БПЛА повредили железнодорожную инфраструктуру", - написал он. Тем временем компания "Укржелдорога" в своем Telegram-канале сообщила об отмене и задержке некоторых пригородных поездов в Днепропетровской области. Максимальное время задержки достигает порядка трех часов. В ночь на 17 ноября в Днепропетровской области действовала воздушная тревога. 15 ноября сообщалось, что "важный энергообъект" был поврежден в Нежинском районе Черниговской области Украины из-за обстрела. Россия продолжает наносить удары по объектам украинской инфраструктуры. В пятницу, 14 ноября, армия РФ поразила все ТЭЦ Киева. Некоторые наблюдатели отмечают, что, выбивая массированными и групповыми ударами инфраструктуру, работающую на военно-промышленный комплекс Украины, РФ реализует "план Суровикина". Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок в материале для "Газеты.Ru" разбирался, действительно ли это так.