Франция и Германия откажутся от совместного военного проекта

Франция и Германия могут отказаться от совместного военного проекта по производству истребителей Future Combat Air System (FCAS). Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

© Lenta.ru

По данным агентства, Берлин и Париж столкнулись с трудностями, которые ставят на грань закрытия крупнейшую в Европе программу по созданию вооружений. Причина в расхождении компаний Airbus и Dassault Aviation «во мнениях относительно того, как построить планируемый программой истребитель следующего поколения».

Сейчас французская и немецкая сторона обсуждают сокращение проекта лишь до создания облачной системы, которая позволит связать истребители с радарами, беспилотниками и наземными и морскими системами управления.

Странам-участницам проекта предстоит принять окончательное решение о создании самолета к концу года. Однако, как пишет FT, многие отмечают, что сейчас уже слишком поздно пытаться урегулировать споры между Airbus и Dassault.

Ранее газета Politico сообщила, что перевооружение Германии, стремящейся стать доминирующей военной силой в Европе, вызывает беспокойство во Франции. По данным издания, несмотря на усилия французского президента Эммануэля Макрона по улучшению франко-германских отношений, в оборонных кругах Франции по-прежнему царит глубокое недоверие к Берлину.

По словам одного из французских военных чиновников, промышленная и экономическая мощь Германии вызывает в Париже не меньшую озабоченность, чем перевооружение страны. «Им не нужно будет вторгаться в Эльзас и Мозель, они могут просто их купить», — пошутил собеседник издания, упомянув французские регионы, которые Германия успешно захватила в ходе вторжения во Францию в 1940 году.