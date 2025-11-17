Помпео вошел в консультативный совет украинской компании Fire Point

Бывший госсекретарь США Майк Помпео вошёл в консультативный совет украинской оборонной компании Fire Point, производящей крылатые ракеты «Фламинго» и ударные беспилотники. Тем временем «непрозрачность происхождения компании» и её монополия на контракты с украинским Минобороны вызывает обеспокоенность, отмечает Associated Press.

«Мы растём как компания, и нам нужен мудрый консультативный совет, который поможет нам наладить работу», — цитирует агентство технического директора компании Ирину Терех.

Совет был создан 12 ноября, тогда же в него был приглашён Помпео.

Как утверждает руководство Fire Point, им «нечего скрывать», однако критики компании связывают её деятельность в том числе с «печально известным соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, замешанным в крупном коррупционном скандале», говорится в материале.

Как отмечал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, коррупционное дело Тимура Миндича грозит «обезобразить лик» Владимира Зеленского.

Детективы НАБУ установили, что через офис фигурантов схемы хищения в энергетической сфере Украины прошло около $100 млн.