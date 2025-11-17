СМИ: Россия может изготовить до 120 тысяч модернизированных авиабомб

В этом году Россия может произвести до 120 000 дешевых и разрушительных планирующих авиабомб, часть из них будет новой, более дальнобойной модификации, сообщает Reuters со ссылкой на украинскую разведку.

Информагентство подчеркивает, что не смогло проверить эту информацию, предоставленную заместителем главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майором Вадимом Скибицким. Он не сообщил, как он получил эту цифру, и не привел более ранних данных, но это указывает на значительный рост производства планирующих авиабомб, пишет Reuters.

"Сбить их можно, но количество этих авиабомб, производимых в Российской Федерации... огромно", - сказал Скибицкий.

По словам генерала, вскоре могут появиться новые модификации российских планирующих бомб, дальность которых возрастет до 200 км, а в перспективе появится и более дальнобойный вариант, способный поражать цели на расстоянии до 400 км.

Скибицкий также дал оценки объему производства российских беспилотников.