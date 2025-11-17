ВСУ убрали аппаратуру для FPV-дронов из Запорожской области

Украинские подразделения БПЛА демонтировали и вывезли свое оборудование - ретрансляторы, радары и прочее - из района Гуляйполя и Покровского.

"Организованный отход" вызван приближением русской армии.

"Когда до линии фронта остается 10-12 километров, противник начинает выносить все объекты", - посетовал украинский специалист по беспилотным системам Флэш.

К Гуляйполю, напомним, ВС РФ подошли уже местами на 1,4 км, гарнизон в огневом мешке.

Перемещаться по прифронтовым районам где-то очень страшно, где-то не очень, рассказал Флэш. Опаснее всего русские FPV-дроны на оптоволокне, их не видит ни один детектор.