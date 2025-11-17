Обстановка сразу на нескольких направлениях становится все тяжелее: ВС РФ продвигаются вперед, в то время как ВСУ пытаются контратаковать и бить по тылам. Как сообщает «Царьград», активизация на красноармейском направлении стала одним из признаков отчаяния Киева, который одновременно с этим готовится попрощаться с Гуляйполем.

«Проклятое» Шахово

Пока продолжается работа в Красноармейске (украинское название Покровск), бои к северу от города, в районе Шахово, не прекращаются. С этого выступа и началась финальная стадия боев за Красноармейск — для его ликвидации ВСУ бросили большие силы, но сточить его до исходных позиций не получается.

Как пишет «Военная хроника», на этот участок главком ВСУ Александр Сырский продолжает тратить большое количество резервов. Еще 10 ноября сообщалось, что ВСУ снова собрались ударить по линии Шахово-Софиевка. Кроме того, поступали данные, что враг якобы смог деблокировать кольцо и даже отбил часть позиций, вынудив нас временно отступить из Кучерова Яра.

Однако контрнаступление противника длилось недолго — 13 ноября военкор Анатолий Радов докладывал, что российские морпехи вернули контроль над Владимировкой и практически освободили Шахово. Несмотря на это, судя по актуальным данным, противник продолжает отвлекать внимание российских войск.

«Есть у них мясо для отвлечения, иначе кого парни отбивают. Где-то готовят большой накат. <…> Вот угадай-ка, но могут. Увеличили группы, ранее три максимум, сейчас до восьми. Что-то задумали», — заявил военкор.

Позднее Радов публиковал обновленную карту участка. Судя по всему, российские военные откатились от района Кучерова Яра.

«Добропольский выступ. Без существенных изменений. Убрал сверху немного нашего закраса, так как морпехи присылали ролики, как (ВСУ — прим. ред.) там шарахаются с какими-то тележками. По сути, как я понимаю, серая зона», — отмечал военкор.

В Димитрове ВС РФ продвинулись с севера, атакуют в южном и юго-восточном направлении. Продолжаются бои в микрорайонах «Восточный» и «Молодежный. Отрезать южную часть города удастся, если российские штурмовики пройдут еще около 500 метров и займут порядка 15 зданий, из которых большинство — высотки.

Враг скалит зубы

Военкор Юрий Котенок заявил, что не только российские войска воспользовались неблагоприятными погодными условиями. Несколько групп ВСУ просочились в северную часть Красноармейска, а часть подразделений смогла сбежать из котла, использовав прикрытие тумана.

Противник тем временем заявлял о неких успехах в районе Родинского, но реакция украинских каналов запоздала: кадры объективного контроля показывают, что контратаки захлебнулись еще 14 ноября. Военкоры подтвердили, что бойцам ВСУ удалось зайти в жилую застройку — теперь их выбивают российские дроны, а противник отсиживается без какого-либо продвижения.

«Военная хроника» отмечает, что Сырский продолжает мясные штурмы Родинского в надежде отбить значимый перекресток к северу от Красноармейска. Группы по 6-10 человек забрасываются без какой-либо поддержки — фактически на убой.

Катастрофа близка

Глава фонда помощи ВСУ Сергей Стерненко заявил, что Украина приближается к «катастрофе стратегического масштаба». Так он высказался о прорыве ВС РФ в Новопавловку в Днепропетровской области.

Стерненко обратил внимание на критическое истощение украинских бригад из-за больших потерь в ходе бездумных штурмов. Снабженец уверен, что без «глобальных изменений» наступление российских войск на Запорожье и Днепропетровск — вопрос времени.

ВСУ тем временем отрицают наличие территориальных успехов и даже приближение российских войск к Новопавловке, хотя кадры объективного контроля говорят об обратном. Теперь ближайшая важная точка — станция Межевая, через которую снабжаются сразу несколько участков фронта.

Прощание с Гуляйполем

На запорожском направлении российские военные развивают успех. Военкор Руслан Татаринов заявил, что ВС РФ заняли высоту «158» возле населенного пункта Веселое рядом с Гуляйполем. В последнем объявлена эвакуация.

«Город Гуляйполе, родина Нестора Махно, стал очередной жертвой беспорядков военного управления и желания Зеленского держать Сырского. Попрощайтесь с городом на запорожском направлении. Там объявлена эвакуация людей, его сравнивают с землей, обходят с боков, и вскоре бои будут уже в Гуляйполе», — говорила нардеп Марьяна Безуглая.

14 ноября группировка войск «Восток» вплотную подошла к Веселому и Зеленому Гаю. На днепропетровском направлении ВС РФ расширяют зону контроля вдоль трассы Покровское — Гуляйполе, продвигаясь на север в сторону Отрадного и на юг, в сторону Нечаевки.

15 ноября военкор Юрий Котенок заявил, что бойцы российских войск обошли Веселое с северо-запада и вышли к восточной окраине населенного пункта Затишье. Он является крайним перед Гуляйполем по дороге О-080618.

Названы сроки завершения конфликта на Украине

В районе Гуляйполя уже вовсю идет охота на логистические пути ВСУ. Ничего тяжелее пикапов на этом участке не используют — значит, стоит ожидать той же ситуации, что наблюдалась незадолго до захода ВС РФ в Красноармейск.

На северном фланге российские подразделения зачистили внушительную территорию к северу от Сосновки — работа началась после освобождения Орестополя. Сейчас там под контролем противника остается лишь небольшой участок леса восточнее Большемихайловки. Если удастся выбить противника и оттуда, то у ВС РФ откроется перспектива атак уже на сам населенный пункт.