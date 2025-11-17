Новости СВО сегодня: удар «Града» и срыв операции ВСУ в Купянске

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил под Красноармейском, а также в Запорожской и Днепропетровской областях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 17 ноября.

Удар «Града»

Российская реактивная система залпового огня «Град» уничтожила опорный пункт ВСУ под Красноармейском, сообщили в Минобороны РФ. Получив разведданные, артиллеристы развернули «Град» и произвели залп 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Цель, находившаяся в лесу на расстоянии более чем в 17 километров, была поражена. В Минобороны подчеркнули, что это обеспечило продвижение российских штурмовиков.

Удар «Мсты-С»

Самоходная гаубица «Мста-С» уничтожила пункты управления беспилотниками ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Дроны-разведчики ВС РФ обнаружили пункты управления украинскими беспилотниками в районе села Гай.

Координаты целей были переданы артиллерийским расчетам. Ударами «Мсты-С» были уничтожены пункты управления дронами, средства связи, оборудование и ликвидирована живая сила ВСУ.

Операция в Запорожской области

Ударные беспилотники ВС РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Операторы российских дронов в режиме «свободной охоты» контролировали маршруты ротации подразделений ВСУ. Часть дронов заранее заняла скрытые позиции, ожидая выхода украинской техники на маршрут.

Когда автомобили ВСУ выдвинулись для ротации подразделений, по ним нанесли удары беспилотники ВС РФ. Было уничтожено несколько автомобилей и квадроцикл.

Операция под Красноармейском

Российские силы уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ на красноармейском направлении, заявили в Минобороны РФ. Военные подчеркнули, что операторы подразделения беспилотных систем сорвали ротацию украинских войск.

Детали взятия Орестополя

Штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ, развивая наступление от Волчьего, вклинились в оборону ВСУ более чем на четыре километра и взяли под полный контроль село Орестополь в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны заявили, что забайкальские подразделения блокировали крупный укрепленный район ВСУ в районе Великомихайловки с южного направления. Под контроль был взят обширный район площадью более 12 квадратных километров, зачищено более 250 строений. ВСУ понесли потери в живой силе и бронетехнике.

«Когда заезжали в тот день, туман стоял очень сильный - погодные условия нам реально помогли. Мы времени не теряли: сразу поделили поселок по секторам и начали зачищать. Противник не мог помочь своим из-за тумана, а такого напора они вообще не ожидали – начали выбегать, бросали все, что у них было», - рассказал командир штурмовой группы с позывным «Тима».

Потери ВСУ в боях у ЛНР

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что за неделю ВСУ потеряли 3,3 тысячи солдат и наемников убитыми и ранеными в боях у ЛНР. По его данным, наибольший ущерб был нанесен ВСУ на купянском, боровском, краснолиманском направлениях.

Срыв операции ВСУ в Купянске

Также Марочко сообщил, что российские войска сорвали попытку элитных частей ВСУ деблокировать Купянск (Харьковская область). Украинские силы пытались контратаковать, но все операции ВСУ были сорваны, подчеркнул Марочко.