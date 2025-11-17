Враждебная страна начала крупные артиллерийские учения у границы с РФ

На севере Финляндии стартовали артиллерийские учения Northern Strike 225, которые пройдут на полигоне «Роваярви» в Лапландии — это примерно 100 километров от российской границы.

Учения продлятся до 25 ноября. Финские сухопутные силы заранее предупреждали, что манёвры будут масштабными: участие принимают около 2,2 тысячи военнослужащих, включая польский контингент, и около пятисот единиц техники.

Финны планируют отработать действия артиллерии в сложных условиях ранней зимы и проверить, как работают различные уровни управления при координации огня. До этого, с 8 по 16 ноября, на том же полигоне прошёл первый этап — Northern Spike 25, где участвовало около двухсот человек.

После вступления в НАТО в апреле 2023 года Финляндия резко увеличила число собственных учений. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов говорил, что на 2025 год запланировано уже сто пятнадцать манёвров. В 2024-м страна впервые участвовала в крупных натовских учениях на своей территории.

Россия в последние годы постоянно отмечает, что активность НАТО у её границ становится беспрецедентной. В альянсе это называют «сдерживанием российской агрессии», а в Москве — угрозой интересам страны. Кремль подчёркивал, что Россия никому не угрожает, но оставлять такие шаги без внимания не собирается.